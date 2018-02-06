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16:53 06 فبراير/ شباط 2018
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    علم فلسطين

    الحكومة الفلسطينية تقرر بدء العمل لفك الارتباط مع إسرائيل وتبحث إمكانية إصدار عملة وطنية

    © Sputnik. Joi
    العالم العربي
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    قررت الحكومة الفلسطينية، البدء بإعداد الخطط والمشاريع، لفك الارتباط مع إسرائيل، على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، في إطار الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية، ردا على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

    القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت الحكومة في بيان صحافي، نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إنها "ناقشت قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالبدء بوضع خطط لفك الارتباط مع "إسرائيل".

    وأوضحت أنها قررت تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بتلك الخطوات، بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيقل (الإسرائيلية) إلى أي عملة أخرى، ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية.

    وأكدت الحكومة أن "العقبة الرئيسة أمام وجود اقتصاد فلسطيني قوي تتمثل في التوسع الاستيطاني وسيطرة الاحتلال العسكري الإسرائيلي على الأرض، بما فيها المناطق المسماة)ج(، وفرض القيود على التنمية الفلسطينية في تلك المناطق".

    احتجاجات بالقرب من المسجد الأقصى في مدينة القدس
    © REUTERS/ AMMAR AWAD
    إسرائيل تقرر تمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في القدس

    ودعا البيان الدول المانحة إلى مطالبة إسرائيل بإزالة القيود على الفلسطينيين في هذه المناطق، وليس فقط تخفيفها، إضافة إلى دعم مشاريع سيادية مهمة من أجل دعم السيادة الوطنية، وعدم إعاقة تنفيذ مشاريع سيادية مثل إنشاء المطار والميناء وبناء مدن جديدة ومراقبة الحدود في الضفة الغربية وقطاع غزة.

    والسبت الماضي طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من الحكومة "البدء فورا بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات كافة".

    وترتبط السلطة الفلسطينية باتفاقيات سياسية وأمنية واقتصادية مع إسرائيل.

    وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قد كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الشهر الماضي، بـتعليق الاعتراف بإسرائيل، ردا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

    وقرر المجلس أيضاً "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994"، التي تنظم علاقة السلطة بإسرائيل اقتصاديا.

    وتأتي الخطوات الفلسطينية، ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, فلسطين
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