وزير الخارجية التركي: لا يوجد خلاف مع روسيا حول "غصن الزيتون"

وبدء الجيش التركي، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.
وتستهدف العملية مواقع "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني" في عفرين، اللتان تصنفهما تركيا "كيانات إرهابية"، وتقول أنقرة إن هدفها تسليم المدينة لأصحابها وإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم بعد القضاء على حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، و"وحدات حماية الشعب" الكردية.
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