الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على أحد المواقع بريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش العربي السوري قامت بالتصدي لهجوم إسرائيلي جديد على أحد المواقع في ريف دمشق.

© Sputnik. Ramil Sitdikov منظومة صاروخية جديدة تعزز الدفاعات الجوية السورية

وقالت وكالة الأنباء السورية ( سانا ): تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري، فجر الأربعاء، لاعتداء جديد من قبل الجيش الإسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت، في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، لثلاثة اعتداءات متتالية من قبل الجانب الإسرائيلي على مواقع بريف دمشق وأصابت إحدى طائراته وأسقطت عددا من الصواريخ.

ووفقا لـ"سانا"، فإن التقارير الميدانية والاستخباراتية السورية تؤكد الارتباط الوثيق بين إسرائيل والتنظيمات الإرهابية في سوريا، حيث تم العثور داخل أوكارها في العديد من المناطق بأرياف دمشق وحمص ودير الزور على أسلحة إسرائيلية الصنع، إضافة إلى تدخله المباشر أكثر من مرة لدعمها بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها على يد الجيش السوري في حربه على الإرهاب، بحسب تعبير الوكالة السورية الرسمية.