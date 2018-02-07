الجيش السوري يسيطر على أرياف حماة الشمالي الشرقي وحلب وإدلب الجنوبي الشرقي

وسع الجيش السوري من نطاق سيطرته على أرياف حماة الشمالي الشرقي، وحلب، وإدلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة خاضها الجيش ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المسلحين.

© Sputnik. Ramil Sitdikov الجيش السوري: إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا في ريف دمشق من داخل لبنان

دمشق- سبوتنيك . وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، إن "الجيش السوري وسع نطاق سيطرته في أرياف حماة الشمالي الشرقي وحلب وإدلب الجنوبي الشرقي".

وأوضح المصدر أن "الجيش السوري استعاد السيطرة على قرى وبلدات الهرتا وثلجة ومريجب الشمالي ورسم البرجس و خيرية كبيرة وصغيرة والعزيزية وجدوعة شمالية وجنوبية والبارودية ومسعدة وحوى ونجم الزهور وجب الرمان والنحليبية وطلفاح وأخو حسن وعليص والدك والمسلوخية والصالحية وملولح وحومة وزاعل ورسم الصدف ورسم التباير ورسم الجاسم ورسم المزارع ودلا واللويبدة في أرياف حماة الشمالي الشرقي وحلب وإدلب الجنوبي الشرقي".

وأشار المصدر إلى أن "معارك عنيفة خاضها الجيش ضد "تنظيم داعش الإرهابي" والتي أفضت إلى القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي التنظيم وتدمير أسلحتهم وعتادهم". وتابع أن "وحدات الهندسة تقوم حاليا بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة".