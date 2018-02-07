"يونيسيف" تناشد جمع 17 مليون دولار لإعادة بناء مرافق الصحة في العراق

ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء، الجهات المانحة توفير 17 مليون دولار للمساعدة في إعادة بناء المرافق الصحية في العراق، وذلك قبل مؤتمر دولي لدعم إعادة إعمار البلد يعقد في الكويت الأسبوع المقبل.

وقالت يونيسيف إن نحو 750 ألف طفل في الموصل والمناطق المحيطة يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، بعد مرور سبعة أشهر على طرد مسلحي تنظيم "داعش" من المدينة. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik. Nazek Mohammed الناطق باسم الحكومة العراقية: أكثر من 250 شركة سجلت مشاركتها بمؤتمر إعادة إعمار العراق

وأفاد بيان لليونيسيف أن أقل من عشرة في المئة من المرافق الصحية في محافظة نينوى التي تضم الموصل "تعمل بكامل طاقتها، فيما تُستَنزف طاقات تلك القليلة العاملة منها إلى أقصى الحدود"، مضيفا أن إعادة تأهيل العيادات والمستشفيات للعمل ضروري للسماح للنازحين بالعودة لديارهم.

وتقول المنظمات الإنسانية إن حوالي 2.6 مليون شخص لا يزالون مشردين بعد شهرين من إعلان العراق النصر على المتشددين الذين سيطروا على ثلث الدولة تقريبا في 2014 و2015.

وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار للمساعدة في إعادة بناء المنازل والمتاجر والبنية التحتية بما في ذلك منشآت النفط ووسائل الاتصال.

ومن المقرر أن تستضيف الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق الدولي بين 12 و14 فبراير/ شباط.