بالفيديو... التعامل مع مغارات للإرهاب شمالي العراق

دمرت الأجهزة الأمنية العراقية، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، خلال ساعات، مقارا وكهوفا ومستودعات للدعم اللوجستي للإرهاب في سلسلة جبال شهيرة، شمالي العراق.

وبثت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، تسجيلات مصورة، على وسائل الإعلام المحلية والدولية ومن بينها "سبوتنيك"، خاصة بضربات نوعية نفذها طيران التحالف على عدد من مخابئ الخلايا النائمة للإرهاب في سلسلة جبال حمرين شمالي بغداد.

© AP Photo/ القوات الاتحادية والبيشمركة تشتركان لاقتلاع الخلايا النائمة للإرهاب

يذكر أن جبال حمرين، تمتد من محافظة ديالى على بعد نحو 60 كم شرقي بغداد، إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط الواقعة 260 كم شمال العاصمة.

وأعلنت العمليات المشتركة في بيان أورده مركز الإعلام الأمني، وتلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، ظهر اليوم، أن القوات الأمنية تواصل عمليات التطهير والتفتيش استنادا إلى معلومات دقيقة من قبل الأجهزة الاستخباراتية وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي.

وأضافت العمليات، إذ تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن تدمير عدد من مخابئ الأسلحة والأعتدة وشبكات الاتصالات ومواضع هاون، وأنفاق، وكهوف ومستودعات دعم لوجستي للإرهابيين.

وأفادت العمليات المشتركة، بأن ما نتج عن الضربات على المواقع المذكورة، تدمير 50 هدفاً و6 سيارات متنوعة، وملجأين اثنين محصنيين، و24 نفقاً، فضلا عن تدمير 20 كهفاً "مغارة" تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت عملية تفتيش وتطهير في مناطق شرق قضاء الطوزخورماتو شمال محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، بهدف بسط الأمن والاستقرار والقضاء على الخلايا النائمة مواصلة لعمليات التطهير.

وحسب بيان للعمليات المشتركة، تلقته مراسلتنا، أن القوات المشاركة في هذه العملية، هي قطعات الفرقة المدرعة التاسعة، وفرقة الرد السريع، والحشد الشعبي، بالتنسيق مع قوات البيشمركة.

وأشارت العمليات إلى أن العملية بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب.