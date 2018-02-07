إعلام: رئيس الحكومة التونسية يقرر إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه

© AP Photo/ Christian Lutz البرلمان الأوروبي يصنف تونس في القائمة السوداء لمخاطر غسل الأموال

وذكرت صحيفتا " الشروق " و" الجريدة " أنه عملا بأحكام الفصل 78 من الدستور قدّم الشاهد مقترحا إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتعلق بإعفاء العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي واقتراح تعيين السيد مروان العباسي خلفا له.

جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي، قرر في جلسة عامة اليوم الأربعاء، بمقره في العاصمة البلجيكية بروكسيل، تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب.

وخسرت تونس معركتها من أجل عدم إدراجها ضمن هذه القائمة السوداء بعد أن تحصلت على 357 صوتا مقابل 266 ضدّها، وقد كان المطلوب 375 صوتا لعدم إدراجها، بحسب صحيفة الشروقالتونسية.

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وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بيانا الخميس 1 فبراير/شباط 2018 أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي رقم 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 يناير/كانون الثاني 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.

وتأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما أفضى إلى قيام المجموعة بإخراج تونس من قائمة "الدول عالية المخاطر" إلى "الدول الخاضعة للرقابة"، وفق صحيفة الشروق.