السعودية تطالب بمقعد عربي دائم في مجلس الأمن

أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، لكي يتمكن المجلس من القيام بدوره في الحفاظ على السلم العالمي.

قال مندوب المملكة في الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيي، إن بلاده في مقدمة الدولة التي ترى ضرورة المضي في إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله، حسب واس.

الأمم المتحدة في سطور…



هل تعلم أن #الجمعية_العامة للأمم المتحدة يمكن أن تتخذ إجراء في حالات تهديد السلم أو انتهاكه إذا لم يتخذه مجلس الأمن الدولي بسبب التصويت السلبي لأحد الأعضاء الدائمين…



لمعرفة المزيد عن أعمال ومهام الجمعية العامة… شاهد 📽️ pic.twitter.com/jrqgdqSwMd — الأمم المتحدة (@UNarabic) February 5, 2018

​وطالبت المملكة بمقعد عربي دائم في حال أي إصلاح للمجلس.

وصدرت تقارير كثيرة تناولت تطوير مجلس الأمن بشكل يؤدي للكفاءة والتكاملية بينه والجمعية العامة والمجلسين الاقتصادي والاجتماعي.

​وأشار سفير المملكة في كلمة ألقاها أمام المجلس إلى أهمية تعزيز دور الأعضاء المنتخبين في المجلس في صياغة أي قرار، وعدم عرقلة أي قرار يهدف إلى إنهاء ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ودعت السعودية بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتفاعل معها ومع الأفكار المطروحة للتطوير.