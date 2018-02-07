السعودية تطالب بمقعد عربي دائم في مجلس الأمن

قال مندوب المملكة في الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيي، إن بلاده في مقدمة الدولة التي ترى ضرورة المضي في إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله، حسب واس.
الأمم المتحدة في سطور…
هل تعلم أن #الجمعية_العامة للأمم المتحدة يمكن أن تتخذ إجراء في حالات تهديد السلم أو انتهاكه إذا لم يتخذه مجلس الأمن الدولي بسبب التصويت السلبي لأحد الأعضاء الدائمين…
لمعرفة المزيد عن أعمال ومهام الجمعية العامة… شاهد 📽️ pic.twitter.com/jrqgdqSwMd— الأمم المتحدة (@UNarabic) February 5, 2018
وطالبت المملكة بمقعد عربي دائم في حال أي إصلاح للمجلس.
وصدرت تقارير كثيرة تناولت تطوير مجلس الأمن بشكل يؤدي للكفاءة والتكاملية بينه والجمعية العامة والمجلسين الاقتصادي والاجتماعي.
الإندبندنت: يجب طرد السعودية من مجلس الأمن! https://t.co/NNCFR2ItNF pic.twitter.com/pg3xU4LNOJ— jabal3amel.com (@jabal3amell) February 2, 2018
وأشار سفير المملكة في كلمة ألقاها أمام المجلس إلى أهمية تعزيز دور الأعضاء المنتخبين في المجلس في صياغة أي قرار، وعدم عرقلة أي قرار يهدف إلى إنهاء ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ودعت السعودية بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتفاعل معها ومع الأفكار المطروحة للتطوير.
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