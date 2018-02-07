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23:24 07 فبراير/ شباط 2018
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    طائرة سعودية

    أول تعليق من السعودية على فتح أجوائها للطيران الهندي إلى إسرائيل

    © AFP 2018/ PEDRO ARMESTRE
    العالم العربي
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    نفت هيئة الطيران المدني السعودي، اليوم الأربعاء، منح أي إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل.

    نساء سعوديات في متجر للأزياء التقليدية في منتجع ميناء البحر الأحمر، جدة، السعودية 20 يناير/ كانون الثاني 2016
    © AFP 2018/ Stringer
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    جاء ذلك بعد ساعات من تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، زعم أن السعودية فتحت أجواءها أمام الطيران الهندي، للسفر إلى إسرائيل.

    وذكرت الهيئة، بحسب وكالة "رويترز"، أن ما تم نقله حول منح الرياض الخطوط الجوية الهندية، موافقة على التحليق عبر أجوائها في رحلات مباشرة بين نيودلهي وتل أبيب، غير صحيح.

    وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد نشرت تقريرا عبر موقعها الإلكتروني، يفيد بأن السماح السعودي لسفر الطيران الهندي إلى إسرائيل عبر أجوائها من شأنه تقليص مدة الرحلة بين البلدين بنحو ساعتين ونصف الساعة.

    وقالت الصحيفة إن السعودية أغلقت على مدى 70 عاما (منذ إقامة إسرائيل) أجواءها، ليس فقط أمام الطيران الإسرائيلي، وإنما أيضا أمام رحلات خطوط الطيران الأخرى التي تتجه نحو إسرائيل.

    وكانت شركة طيران الهند (إير إنديا)، أعلنت اليوم الأربعاء، أنها تعتزم البدء في تسيير رحلات مباشرة إلى إسرائيل، وإنها اقترحت المرور عبر الأجواء السعودية المغلقة حتى الآن في وجه الطائرات التجارية المتجهة إلى إسرائيل.

    جدير بالذكر أنه لم يصدر تأكيد رسمي لتلك الأنباء، سواء من الجانب الهندي أو الإسرائيلي.

    يشار إلى أن الرحلة المباشرة الوحيدة بين الهند وإسرائيل، تستغرق 8 ساعات، وتنطلق من مدينة مومباي (غربي الهند)، وتتخذ مساراً يتجنب المرور في الأجواء السعودية، عبر البحر الأحمر، وصولاً إلى إسرائيل.

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    أجواء, الطيران, مطار, أخبار, السعودية, العالم, إسرائيل, الهند
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