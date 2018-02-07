نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في عدن

وأشار المصدر إلى أن العميد خالد تبادل إطلاق النار مع المسلحين قبل أن يفروا على متن سيارة.
وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه "المؤتمر الشعبي العام" في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.
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