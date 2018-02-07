نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في عدن

أعلن مصدر محلي في محافظة عدن، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، عن نجاة قائد في الجيش اليمني العميد أمجد خالد من محاولة اغتيال في محافظة عدن جنوبي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقال المصدر "إن مسلحين أطلقوا النار اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط، على العميد أمجد خالد قائد لواء النقل التابع لألوية الحماية الرئاسية في دار سعد شمالي مدينة عدن، عقب خروجه من منزله القريب من مقر اللواء، إلا أنه لم يصب بأذى".

وأشار المصدر إلى أن العميد خالد تبادل إطلاق النار مع المسلحين قبل أن يفروا على متن سيارة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه "المؤتمر الشعبي العام" في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.