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00:54 08 فبراير/ شباط 2018
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    المواجهات في اليمن

    سبعة قتلى و11 جريحا في الحديدة وتعز وطيران التحالف يشن 33 غارة

    © REUTERS/ STRINGER
    العالم العربي
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    سقط 18 يمنيا بين قتيل وجريح بقصف مدفعي وغارات جوية في محافظتي الحديدة وتعز باليمن.

    صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة الحديدة غرب اليمن لـ"سبوتنيك" بأن ثلاث قذائف يعتقد أن مسلحي جماعة أنصار الله أطلقوها على سوق مدينة حيس عقب ساعات من سيطرة قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف على المدينة، أسفرت عن مقتل 4 وإصابة 11.

    جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    اليمن... مقتل 12 شخصا من "أنصار الله" في مواجهات غربي تعز
    وأشار إلى أن طيران التحالف شن 11 غارة على مواقع لمسلحي "أنصار الله" في مديرية الجراحي شمال مديرية حيس، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

    على صعيد آخر، سقط قتيلان وجريح بغارة لطيران التحالف على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك": إن طيران التحالف قصف بغارة منزلا في مديرية الصلو، ما أدى إلى مصرع امرأة وابنتها وإصابة زوجها".

    وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 8 غارات لطيران التحالف استهدفت 4 منها منطقة الملاحيط مركز محافظة الظاهر، وشن 4 غارات على منطقتي البقع والصوح في مديرية كتاف.

    كما قصف طيران التحالف محافظة حجة شمال غربي اليمن، بـ 4 غارات على مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية.

    واستهدف التحالف محافظة عمران شمال صنعاء، بـ 3 غارات أسفرت عن تدمير جسر شعلان في مديرية حوث.

    إلى ذلك، نفذ مسلحو "أنصار الله" قصفا على الجيش اليمني في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

    ووفقا لمصدر ميداني في "أنصار الله" أعطب مسلحو الجماعة آليتين لقوات الرئيس هادي بقصف مدفعي على منطقة المخدرة بمديرية صرواح، وان طاقميهما سقطوا بين قتيل وجريح.

    وأضاف، أن أنصار الله استهدفوا آلية ثالثة للجيش اليمني بصاروخ موجه في وادي الربيعة جنوب مديرية صرواح، ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من عليها، لافتا إلى أن وحدة الصواريخ في الجماعة أطلقت صواريخ كاتيوشا على معسكر ماس التابع للجيش اليمني في مديرية الجدعان.

    في الأثناء، ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت" أن قتلى وجرحى بقصف مدفعي شنته قوات الرئيس هادي على تجمع لمسلحي "أنصار الله" في وادي انشر بمديرية صرواح غرب مارب، أوقع 8 قتلى وجرحى في صفوفهم.

    مشيراً إلى أن طيران التحالف نفذ 6 غارات على مواقع للحوثيين في صرواح خلفت خسائر بينها إعطاب آلية لـ"أنصار الله".

    أما في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، نصب مسلحو "أنصار الله" كمائن للقوات الحكومية في منطقة صبرين وبمحيط منطقة اليتمة، أسفرا عن إعطاب آليتين عسكريتين ومقتل وجرح طاقميهما.

    انظر أيضا:

    مقتل 10 مدنيين إثر غارات للتحالف العربي في اليمن
    إصابة مسؤول أمني بكمين جنوب اليمن
    اليمن... قرارات مرتقبة للرئيس هادي
    الكلمات الدلالية:
    اليمن, أنصار الله, الحوثيين, غارة, قصف, التحالف
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