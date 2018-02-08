رد فعل الملك سلمان أثناء مدح عسكري سعودي لأهل قطر (فيديو)

وقال الشاعر السعودي في أبياته: "أهل قطر ما هم أجانب وأغراب… هم ربعنا وأهل السيوف الصقيلة"، وهو ما قابله الملك سلمان بابتسامة وهز رأسه بالموافقة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان رعى، أمس الأربعاء، حفلة افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.
وبعد نهاية سباق الهجن السنوي الكبير، سلم الملك سلمان الجوائز للفائزين الخمسة الأوائل في السباق، كما تسلم الفائزان الأول والثاني جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قدمها الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.
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