رد فعل الملك سلمان أثناء مدح عسكري سعودي لأهل قطر (فيديو)

شهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء، احتفالية افتتاح للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.

© AP Photo/ Saudi Press Agency وزير الحرس الوطني يعلن أمرا ملكيا جديدا للملك سلمان

ووجه الشاعر مشعل الحارثي مدحه إلى العاهل السعودي، كما أنه ألقى شعرًا مدح فيه دول الخليج العربي، مؤكدا على أن أهل قطر ليسوا من الأغراب والأجانب، وذلك وفقاً لصحيفة " المواطن " السعودية.

وقال الشاعر السعودي في أبياته: "أهل قطر ما هم أجانب وأغراب… هم ربعنا وأهل السيوف الصقيلة"، وهو ما قابله الملك سلمان بابتسامة وهز رأسه بالموافقة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان رعى، أمس الأربعاء، حفلة افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.

وبعد نهاية سباق الهجن السنوي الكبير، سلم الملك سلمان الجوائز للفائزين الخمسة الأوائل في السباق، كما تسلم الفائزان الأول والثاني جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قدمها الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.