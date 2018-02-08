روسيا مستعدة لبحث تزويد العراق بمنظومة " إس -400"

أعلن السفير الروسي لدى العراق، مكسيم ماكسيموف، أن الجانب الروسي مستعد لبحث إمكانية تزويد العراق بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس -400"، معربا عن أمله ان تتقدم بغداد في طلب بهذا الشأن، وكذلك لشراء أسلحة أخرى.

© Sputnik. Grigory Sysoev روسيا: تصدير الأسلحة إلى العراق سيستمر في 2018

موسكو —. وقال ماكسيموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إنه في إطار التعاون العسكري التقني، روسيا سلمت بالفعل الحكومة العراقية "كميات كبيرة من المعدات العسكرية، التي أثبتت جدارتها بشكل جيد في ساحات المعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق".

والحديث يدور وفقا لقوله، عن طائرات هليكوبتر من طراز "مي- 35 إم" و" مي —28 إتش" ومقاتلات حربية من طراز "سو —25" ، فضلا عن المنظومات الصاروخية المضادة للدبابات "كورنيت — تي إي" وغيرها من المنتجات العسكرية الأخرى.

وأوضح السفير أن الاتصالات مع بغداد مستمرة في هذا المجال.

وأضاف: "أتمنى أن نتسلم طلبات جديدة من الجانب العراقي لشراء أسلحة من المنتجين المحليين، مشيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على منظومة الصواريخ "إس 400".

وختم السفير، قائلا:"عندما سنتلقى طلبا مناسبا من الحكومة العراقية سنناقشه".