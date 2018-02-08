موسكو ترفض استبعاد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من أي مفاوضات كانت حول سوريا

صرح السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر كينشاك، بأن روسيا تعتبر استبعاد "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي من أي مفاوضات كانت حول سوريا أمرا غير بناء.

© Sputnik. Michael Voskresensky واشنطن تعلق على نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

موسكو-. وقال السفير لـ "سبوتنيك": "انطلاقا من ذلك، نعتقد أن استبعاد حزب الاتحاد الديمقراطي من أي صيغ تفاوضية أمر غير بناء، ونواصل الاتصالات العملية مع حزب الاتحاد الديمقراطي، بما في ذلك عبر عسكريي المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن مؤتمر الحوار الوطني السوري وافق على إنشاء لجنة دستورية ستعمل في جنيف.

وأوضح لافروف أن اللجنة الدستورية ستضم مندوبين منتخبين في المؤتمر وممثلي المجموعات الذين لم يحضروا المؤتمر.