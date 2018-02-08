نتنياهو: إسرائيل جاهزة لعقد محادثات مع الفلسطينيين فورا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استعداد حكومته لإجراء محادثات مع الفلسطينيين بشكل فوري.

© REUTERS/ Amir Cohen نتنياهو على حدود سوريا: نسعى للسلام ومستعدون لجميع السيناريوهات وأنصح ألا يختبرونا

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستبذل كل ما يتطلبه الأمر للدفاع عن أمنها وعدم السماح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قال نتنياهو، اليوم الخميس، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "لن تسمح إسرائيل لأي قوة على وجه الأرض بتهديد مستقبلها".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل ستفعل كل ما يتطلبه الأمر للدفاع عن أرضها وشعبها".