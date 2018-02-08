مسؤول لبناني: مبعوث أمريكي يتوسط بين لبنان وإسرائيل بشأن الجدار الحدودي

قال مسؤول كبير بالحكومة اللبنانية، اليوم الخميس 8 فبراير/ شباط، إن مبعوثًا أمريكيًا أكد للمسؤولين اللبنانيين أن إسرائيل لا تريد التصعيد في النزاع على جدار حدودي تبنيه.

© REUTERS/ Mohamed Azakir لبنان يؤكد أنه سيمنع إسرائيل من بناء الجدار الحدودي

وأضاف المسؤول لـ"رويترز": "فيما يتعلق بزيارة المبعوث الأمريكي فقد أجرى مباحثات تتعلق بالجدار مع إسرائيل وقال إنه ليس هناك ما يدعو للقلق ولا يوجد اتجاه للتصعيد. وأكد للبنان أن إسرائيل لا تريد التصعيد".

وتعهد لبنان، أمس الأربعاء، بمنع أي اعتداء على أراضيه من خلال بناء الجدار الحدودي الذي تشيده إسرائيل، بينما قالت إسرائيل إنها ترغب في وساطة خارجية لحل خلاف مع لبنان يتعلق بمصادر الطاقة في المناطق البحرية.

وتقول إسرائيل إن الجدار يقع بالكامل في أراضيها، أما الحكومة اللبنانية فتشدد على أنه يمر في أرض تابعة للبنان لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق، حيث رسمت الأمم المتحدة الحدود بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من الهدوء إلى حد بعيد منذ الحرب التي دامت شهرا في 2006 بين إسرائيل و"حزب الله" والتي أودت بحياة نحو 1200 شخص في لبنان، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيليا، أغلبهم جنود.