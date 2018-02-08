سعودي اتهم الديوان الملكي بالفساد على الهواء... هذا ما حدث له

وذكرت صحيفة " سبق " السعودية أن المحكمة قررت تعزيره لقاء ما أُدين به؛ بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته وإطلاق سراحه، استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

وقضت المحكمة بذلك بعدما دانت المتهم بالإساءة إلى أحد أجهزة الدولة (الديوان الملكي) والعاملين فيه، عبر حديثه في لقاء تلفزيوني، ووصفه له بأنه أسس وأصل الفساد الإداري.

جدير بالذكر أن المملكة اعتمدت أخيرا قائمة عقوبات، كشفت عنها صحف سعودية عديدة لضوابط النشاط الإعلامي المرئي والمسموع.

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية إن هذا النظام سيتضمن 17 ضابطا لمزاولة النشاط الإعلامي.

وشملت تلك الضوابط الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية، واحترام الذات الإنسانية، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، وعدم المساس بخادم الحرمين الشريفين أو ولي العهد، وعدم الإخلال بالنظام العام وأمن الوطن ومقتضيات المصلحة العامة، وعقوبات أخرى، يمكنك الاطلاع عليها هنا.