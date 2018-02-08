شكري: اتفاق مصري سوداني لإزالة أي سوء تفاهم بين الجانبين

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس 8 فبراير/ شباط، إنه اتفق مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور على إزالة أي سوء تفاهم ورفض جميع أشكال الإساءة من الجانبين.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور في القاهرة، "تفاهمنا على تفعيل الآليات لإزالة أي لبس وتدعيم العلاقات بين البلدين ".

وأضاف: "تناولنا باهتمام قضية الإعلام وأهمية الارتقاء من جانب المسؤولين ورفض أي إساءة لأي من الجانبين".

وشهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توترا في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعدما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة بدعم معارضين سودانيين.

وكانت الخرطوم قد قررت استدعاء سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بغرض التشاور، فيما قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنها أُخطرت رسميا بقرار الخرطوم استدعاء سفيرها، مضيفة أن "مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب".