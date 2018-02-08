واشنطن لا تعتزم المساهمة بأموال في مؤتمر إعمار العراق في الكويت

قال مسؤولون أمريكيون وغربيون إن الولايات المتحدة لا تعتزم المساهمة بأية أموال في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي يعقد في الكويت الأسبوع القادم في خطوة يقول محللون إنها قد تمثل ضربة جديدة لمكانة واشنطن على الساحة الدولية.

© Sputnik. Nazek Mohammed الناطق باسم الحكومة العراقية: أكثر من 250 شركة سجلت مشاركتها بمؤتمر إعادة إعمار العراق

وبحسب "رويترز" فإن المؤتمر يهدف لبحث إعادة إعمار العراق بعد الحرب على تنظيم "داعش".

وقال مسؤول أمريكي اليوم الخميس فيما يتعلق بالمساعدة المالية في المؤتمر الذي سيحضره وزير الخارجية ريكس تيلرسون "لا نعتزم إعلان أي شيء". لكن المسؤول قال إن تيلرسون ربما يقرر إعلان مساهمة أمريكية قبيل المؤتمر. وستشجع واشنطن بدلا من ذلك استثمارات من القطاع الخاص والاعتماد على دول الجوار الخليجية خاصة السعودية لضخ أموال هناك في إطار نهج جديد متبع مع بغداد بهدف تقليل نفوذ إيران في العراق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 إنه إذا انتخب "سينتهي عهد بناء الدول".

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بلاده تحتاج ما يصل إلى 100 مليار دولار لإصلاح البنية التحتية المتداعية والمدن التي تعرضت للدمار بسبب القتال ضد "داعش".

وفي رد على سؤال لوزارة الخارجية الأمريكية عن غياب المساهمات الأمريكية أشار مسؤول إلى مليارات الدولارات التي تعهدت الولايات المتحدة بدفعها في صورة قروض تمويلية وللإنفاق على إعادة الخدمات الأساسية في مدن وبلدات عراقية فور انتهاء القتال.