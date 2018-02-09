ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح شرقي العراق

أفادت مراسلة"سبوتنيك" في العراق نقلاً عن مصدر أمني، اليوم الجمعة 9فبراير/شباط، بإرتفاع حصيلة الهجوم المسلح الذي استهدف صالون حلاقة ومحال تجارية في شرق البلاد، إلى 11 قتيل وجريح.

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وحسب المصدر، الذي رفض الكشف عن إسمه، أن تسعة مدنيين قتلوا، وأصيب اثنين بجروح، إثر الهجوم المسلح الذي نفذه مسلحوم يستقلون سيارة بيك اب تحمل سلاح Bkc فتحوا النار منه عشوائيا على المحلات التجارية في منطقة بختياري التابعة لقضاء خانقين، في محافظة ديالى، شرق العراق.

وذكر المصدر أن الجريحان من النازحين من ناحيتي جلولاء والسعدية، في القضاء نفسه.

يذكر أن مركز الإعلام الأمني العراقي كان قد أعلن، مساء أمس الخميس، مقتل وإصابة سبعة مدنيين في هجوم مسلح استهدف صالون حلاقة، في محافظة ديالى، شرقي العراق.