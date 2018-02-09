5 شروط مقترحة لمنح الجنسية السعودية تلقائيا لأبناء المواطنات

في حال توفرت بالشخص الشروط المطلوبة، بحسب ما نشرت صحيفة الوطن السعودية.
الشروط المطلوبة بحسب العضوتين يتحددان بخمسة مواد، أن يكون الشخص قد بلغ سن الرشد، وأن تكون له صفة الإقامة مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية عند بلوغه سن الرشد،
إلا لظروف دراسة أو عمل الوالد أو الوالدة بالخارج، وإثبات ذلك بوثائق رسمية.
وأن يتخلى عن جنسية والده رسميا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يجيد اللغة العربية.
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