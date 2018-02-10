خبير: الجسم الذي سقط بقرية ملكا الأردنية قد يكون حطام صاروخ سوري أطلق على طائرة إسرائيلية

رجح محلل وخبير عسكري أردني أن يكون الجسم العسكري الذي سقط بوقت سابق من اليوم، السبت، على الأراضي الأردنية هو أحد الصواريخ السورية، التي استهدفت طائرة حربية إسرائيلية، وضلت طريقها.

عمان — سبوتنيك. وقال المحلل والخبير العسكري فايز الدويري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الجسم العسكري الذي سقط في قرية ملكا شمالي الأردن لن يكون إلا أحد الصواريخ السورية [5 SA-] التي ضلت طريقها وسقطت شمال الأردن".

© AFP 2018/ Jack Guez أردنيون يتداولون فيديو وصورا لسقوط جسم بإربد الحدودية مع سوريا يرجح أنه من بقايا طائرة إسرائيلية (صور)

وأضاف "أتصور أن الأمر لم يخرج من إطار [أن يكون الجسم العسكري] أجزاء صاروخ [من الصواريخ] التي أطلقت من الدفاعات الجوية السورية على الطائرات الإسرائيلية".

وأظهر فيديو تداولته مواقع تواصل اجتماعية أردنية سقوط جسم عسكري في قرية ملكا الأردنية، وفي حين كانت هناك توقعات بأنه بقايا طائرة إسرائيلية تعرضت لصواريخ من الجانب السوري، إلا أن الجهات المختصة الأردنية لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الخصوص.

واكتفى بيان صادر عن الأمن العام بالإشارة إلى أن الأجهزة المختصة في الأردن تتعامل الأن مع أجزاء من جسم عسكري سقط في منطقة خالية من السكان في بلدة ملكا في محافظة إربد (بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية).

وأشار البيان إلى أنه لم يعرف مصدر الجسم حتى الآن.