بوغدانوف: بغداد تساعد الشركات الروسية النفطية على تخطي العواقب التي تواجهها في أربيل

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، لوكالة سبوتنيك، أن السلطات العراقية تساعد شركات النفط الروسية العاملة في البلاد على حل جميع القضايا التشغيلية الناشئة عن التدابير التقييدية المفروضة على الحكم الذاتي الكردي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف: "أما بالنسبة للشركات الروسية، فإنها تستمر في العمل في العراق وإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي…وفي الوقت نفسه، فإن جميع المشاكل التشغيلية التي نشأت بسبب التدابير التقييدية المفروضة على "أربيل" تم حلها بطريقة أو بأخرى بالتعاون مع السلطات الاتحادية العراقية التي تدرك الصعوبات التي يوجهها الاقتصاديين الأجانب العاملون في البلاد".

© AP Photo/ Fernando Llano نائب كردي عراقي: أربيل موافقة على تصدير النفط عبر سومو مقابل دفع المستحقات المالية

وتأجج التوتر بين بغداد وأربيل عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء على استقلاله عن العراق في 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

واتخذ البرلمان العراقي سلسلة إجراءات ضد إقليم كردستان وفرض قيودا على المصارف، وأوقف تصدير النفط، ووافق على إجراءات حكومية بتعليق الطيران الدولي في مطاري أربيل والسليمانية، وغلق الطرق البرية الرابطة بين العراق ومحافظات الإقليم.

وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي تعليق تعامل فروع البنوك في إقليم كردستان بالعملات الأجنبية حتى إشعار آخر، امتثالا لقرار البرلمان.