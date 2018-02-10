"حزب الله": إسقاط الطائرة الإسرائيلية بداية مرحلة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية

© Sputnik. Michail Voskresenskiy التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية

وأشاد "حزب الله" في بيان له اليوم السبت بيقظة الجيش العربي السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية وتمكن من إسقاط مقاتلة من طراز "أف 16"، ورأى أن "هذا الأمر يعلن عن بداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية". بحسب ما نقله موقع قناة المنار اللبنانية.

وقال "حزب الله" في بيانه:

إننا إذ نستنكر دعم العدو السافر للإرهاب والجماعات التكفيريية ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات نؤكد أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة.

وشدد الحزب اللبناني على

"وقوفه الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".

ونقل التلفزيون السوري، عن مصدر عسكري اليوم السبت، تأكيده استهداف الدفاعات الجوية السورية للطائرات العسكرية الإسرائيلية.

وقال التلفزيون السوري، بحسب وكالة "رويترز"، إن الدفاعات الجوية السورية، أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أقر في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" بإسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة من طراز "إف-16" شمال إسرائيل، مؤكدا سلامة الطيارين الموجودين داخلها.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن إسرائيل تعمل في سوريا وفقا للخطوط الحمراء التي حددها وصادق عليها مسبقا المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

وأشارت المصادر إلى رغبة إسرائيل في إنهاء ما حدث اليوم من إسقاط إحدى مقاتلاتها بواسطة دفاعات سورية.

وأكدت المصادر أن إسرائيل ترغب في إنهاء ما حدث اليوم، وبالتالي فإنها شرعت في اتصالات من خلال قنوات دبلوماسية بواسطة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدر ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للوزراء بعدم الإدلاء بأية تصريحات أو إعطاء إفادات لوسائل إعلام فيما يخص التطورات على الجبهة الشمالية.