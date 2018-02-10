بالفيديو... مفاجأة بشأن الصاروخ السوري الذي أسقط المقاتلة الإسرائيلة الأكثر تطورا

نجحت قوات الدفاع الجوي السورية في إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز "F-16"، والتي تعد من أكثر المقاتلات الحربية تطورا في العالم، بفضل صاروخ فجرت المعلومات المتعلقة به مفاجأة.

ووفقا لما نشره موقع "Aviation Analysis Wing" المختص في شؤون الطيرا، أسقطت المقاتلة الإسرائيلية بمنظومة الدفاع الجوي "إس-200" سوفيتية الصنع، والتي تم تصميمها في ستينيات القرن الماضي.

وأوضح التقرير أن إسقاط مقاتلة من الجيل الرابع بصاروخ قديم، يوجه ضربة موجعة لأحلام إسرائيل بالهيمنة التامة على أجواء المنطقة.

ووقد يتسبب إسقاط الطائرة في مراجعة إسرائيل لأي قرارات محتملة بشأن الدخول في حرب مع دول أكبر وتحديدا إيران.

يذكر أن المقاتلة "F-16" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مزودة بمنظومات إلكترونية متطورة، إلا أنها لم تشفع لها أمام الصاروخ السوفيتي القديم.