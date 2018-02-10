وفد كردستاني يشارك في مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت

قال مصدر محلي كردستاني، أن وفدا حكوميا من إقليم كردستان العراق سيشارك في مؤتمر إعادة الإعمار الذي سيعقد بالكويت الاثنين المقبل.

© Sputnik. Nazek Mohammed واشنطن لا تعتزم المساهمة بأموال في مؤتمر إعمار العراق في الكويت





وأضاف: "وزير التخطيط في حكومة الإقليم سوف يترأس الوفد الذي يضم محافظي محافظات الإقليم ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين، وسوف يشارك الوفد بصفته ممثل لإقليم كردستان".





وتابع المصدر: "الوفد الكردستاني يحمل مشاريع طموحه لهذا المؤتمر سوف تقدم أمام المستثمرين، وبشكل خاص في المدن التي تم استهدافها من جانب داعش، مثل سنجار وزلمار وكركوك ومخمور وغيرها من المدن التي تعرضت للتدمير".





© Sputnik. Pavel Gerasimov الكويت تدعو روسيا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق المرتقب وأشار، إلى أن هذا المؤتمر لن يكون مؤتمراً للمانحين، وإنما مؤتمر للمستثمرين، وفي كلتا الحالتين فإن مخرجات المؤتمر ستكون إيجابية إذا خرجت من دائرة الفساد، فهناك فساد حكومي وإداري مستشري في الدوائر الحكومية العراقية وفي إقليم كردستان وهو معروف على مستوى منظمة الشفافية العالمية، وبشكل خاص في الأجهزة الحكومية التي لها علاقة بالاستثمار والمشاريع.









وأضاف: "على سبيل المثال نصيب إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية 17%، وما يصل إلى الإقليم بالفعل لا يتجاوز 11%، بعد استقطاع ما يسمى بالنفقات السيادية، وتلك الميزانية البسيطة استغلها الإقليم في التنمية حتى أنه كان ينافس بعض دول الخليج، لكن ما حدث بعد 2014 أوقف عجلة النمو".