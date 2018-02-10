نجاح محاولة سعودية لقرصنة موقع وزارة الداخلية الكويتية

نجحت وزارة الكويتية في استعادة السيطرة على موقعها الإلكتروني، عقب تعرضه للاختراق على يد "هاكر" أطلق على نفسه اسم "أبوطريخم- مشعل العنزي".

ووفقا لما نشرته صحيفة " الراي " الكويتية، أكدت مصادر مطلعة أن القرصان الإلكتروني سعودي الجنسية.

وقالت المصادر إن الهاكر دخل الموقع كمستخدم عادي، ومن ثم أرفق رابطا يحوي ملايين الفيروسات وفتح الصفحة المخصصة بالإعلان للموقع وتحكم بها ناشرا اسمه وعارضاً فيديوات رقص وغناء في الصفحة فقط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن هوية "الهاكر" السعودي، الذي أرسل أكثر من رسالة تفيد بأنه سيكون في الكويت يوم 20 من الشهر الجاري.

Screenshot موقع وزارة الداخلية الكويتية عقب اختراقه

وأفاد بيان صادرعن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بأن موقع الوزارة عاد للعمل.

وأوضح البيان أن الموقع عاد للعمل في وقت قياسي ودون أن يلحق به أي أضرار، ولم يؤثر ذلك على الأنظمة الإلكترونية وقاعدة البيانات الرئيسية لوزارة الداخلية.