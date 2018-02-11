تسجيل
14:26 11 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    مدينة الكويت، الكويت

    برلماني: حجم الوفد العراقي لمؤتمر إعادة الإعمار بالكويت يثير الاستغراب

    © Sputnik. Pavel Gerasimov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال مثنى أمين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، إن الحضور الحكومي الكبير لمؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت يثير الاستغراب والاستنكار.

    وتابع أمين، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "العراق مر بظروف حرب قاسية جداً منذ عقود من الزمان، وبالتالي دمرت نسبة كبيرة من البنى التحتية، ثم جاءت أزمة الإرهاب وقوى الشر التي تجمعت ضد العراق وطالت الإنسان والبنيان والموارد، وبالتالي من المفترض أن يكون مؤتمر الكويت ملتقى تباحث لدول العالم للوصول إلى الطريقة التي يمكن بها توصيل الدعم وإعمار العراق الذي حارب الإرهاب نيابة عن العالم، وبالتالي يجب أن تساهم دول العالم في أمن واستقرار العراق ومنع ظهور الإرهاب مرة أخرى".

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik. Pavel Gerasimov
    الكويت تدشن مؤتمر إعادة إعمار العراق... وهذا برنامجه

    وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أنه "يجب تطبيع وتأسيس أوضاع على الأرض لا تسمح بظهور الإرهاب مرة أخرى، لأن العوامل التي ساهمت في ظهور الإرهاب سواء التطرف الفكري أو أجندات القوى الكبرى، نسبة كبيرة منها كانت متعلقة بالظلم والتقسيمات الطائفية، وبالتالي عدم تنفيذ الخدمات اللازمة وغياب العدالة وبالتالي شعور المواطنين بالتهميش في ظل غياب المواطنة، على حد قوله".

     وحول الدول التي سوف تحضر للمؤتمر وما تحمله من استثمارات أو منح، قال أمين إنه "من السابق لأوانه الحكم على المؤتمر، لكن بلا شك هناك عزوف من الدول بسبب الدمار الموجود في المنطقة، وحتى الدول السخية التي ستشارك لدعم العراق، لن تدعمه بشكل مباشر، بل ستدعم شركات واستثمارات في الداخل العراقي، وفي كل الأحوال لن نخرج بلا شيء من هذا المؤتمر وستكون هناك فرصة للحصول على الدعم من كافة الأشكال، وليس لدينا مانع من أن تقوم شركات الدول الداعمة بالعمل والدعم من خلال شركاتها، لأن إعادة الإعمار ليست لمصلحة العراق فحسب بل للعالم أجمع من أجل القضاء على الإرهاب".

    واستغرب أمين، من حجم المشاركة الحكومية العراقية في المؤتمر والذي وصفه بـ "الكبير جداً"،  فقد تم تشكيل الوفد الحكومي من جميع الأطياف، وزارات ومحافظات، وتساءل أمين "هل يستحق الأمر تلك المشاركة الضخمة، كان من الممكن أن يحدث هذا في مناسبات اقتصادية عالمية وكبيرة، مثل اجتماعات دول العشرين، أو دافوس، أو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".   

    انظر أيضا:

    اليونيسيف: مؤتمر إعادة إعمار العراق فرصة لأجيال المستقبل
    العراق يتوقع ارتفاع واردات الحبوب في 2018 بسبب الجفاف
    محلل سياسي يكشف عراقيل تعطل إجراء الانتخابات في كردستان العراق
    هل سترجع "الرايات البيضاء" العراق إلى المربع الأول في مكافحة الإرهاب؟
    ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح شرقي العراق
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, أخبار العالم, الكويت, العراق, العالم العربي, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    العرض الدولي لأزياء فلامينكو في إطار أسبوع الموضة في إشبيلية، إسبانيا 4 فبراير/ شباط 2018
    من "عاصفة القرن"، وسباق الشورت، إلى انطلاق سيارة إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    الأعراض، العلاج والوقاية من الإنفلونزا
    أعراض الإنفلونزا... العلاج والوقاية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك