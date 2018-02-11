برلماني: حجم الوفد العراقي لمؤتمر إعادة الإعمار بالكويت يثير الاستغراب

وتابع أمين، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "العراق مر بظروف حرب قاسية جداً منذ عقود من الزمان، وبالتالي دمرت نسبة كبيرة من البنى التحتية، ثم جاءت أزمة الإرهاب وقوى الشر التي تجمعت ضد العراق وطالت الإنسان والبنيان والموارد، وبالتالي من المفترض أن يكون مؤتمر الكويت ملتقى تباحث لدول العالم للوصول إلى الطريقة التي يمكن بها توصيل الدعم وإعمار العراق الذي حارب الإرهاب نيابة عن العالم، وبالتالي يجب أن تساهم دول العالم في أمن واستقرار العراق ومنع ظهور الإرهاب مرة أخرى".

© Sputnik. Pavel Gerasimov الكويت تدشن مؤتمر إعادة إعمار العراق... وهذا برنامجه

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أنه "يجب تطبيع وتأسيس أوضاع على الأرض لا تسمح بظهور الإرهاب مرة أخرى، لأن العوامل التي ساهمت في ظهور الإرهاب سواء التطرف الفكري أو أجندات القوى الكبرى، نسبة كبيرة منها كانت متعلقة بالظلم والتقسيمات الطائفية، وبالتالي عدم تنفيذ الخدمات اللازمة وغياب العدالة وبالتالي شعور المواطنين بالتهميش في ظل غياب المواطنة، على حد قوله".

وحول الدول التي سوف تحضر للمؤتمر وما تحمله من استثمارات أو منح، قال أمين إنه "من السابق لأوانه الحكم على المؤتمر، لكن بلا شك هناك عزوف من الدول بسبب الدمار الموجود في المنطقة، وحتى الدول السخية التي ستشارك لدعم العراق، لن تدعمه بشكل مباشر، بل ستدعم شركات واستثمارات في الداخل العراقي، وفي كل الأحوال لن نخرج بلا شيء من هذا المؤتمر وستكون هناك فرصة للحصول على الدعم من كافة الأشكال، وليس لدينا مانع من أن تقوم شركات الدول الداعمة بالعمل والدعم من خلال شركاتها، لأن إعادة الإعمار ليست لمصلحة العراق فحسب بل للعالم أجمع من أجل القضاء على الإرهاب".

واستغرب أمين، من حجم المشاركة الحكومية العراقية في المؤتمر والذي وصفه بـ "الكبير جداً"، فقد تم تشكيل الوفد الحكومي من جميع الأطياف، وزارات ومحافظات، وتساءل أمين "هل يستحق الأمر تلك المشاركة الضخمة، كان من الممكن أن يحدث هذا في مناسبات اقتصادية عالمية وكبيرة، مثل اجتماعات دول العشرين، أو دافوس، أو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".