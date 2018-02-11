كاتب: أمريكا تُشعل الحروب وتستهدف تقسيم الدول وإخضاعها

ذكر الكاتب معن حمية أنه عندما قرّرت الولايات المتحدة الأمريكية غزو العراق في العام 2003، مهّدت للغزو بمزاعم امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، ولا يزال المشهد راسخاً في الأذهان حين عرض وزير الخارجية الأمريكي وقتذاك كولن باول، صوراً جوية مفبركة، وكيف تكفلت الدعاية الإعلامية بتسويق المزاعم الأمريكية.

© Sputnik. Ramil Sitdikov الخارجية الروسية: الوجود الأمريكي في سوريا هو تحد جاد للعملية السلمية وللحفاظ على وحدة أراضي البلاد

وفي مقال له نشرته جريدة " البناء " اللبنانية، رأى الكاتب أنه "وبعد احتلال العراق، لم يتمّ العثور لا على أسلحة دمار شامل، ولا على أيّ أثر لتهديد محتمل للأمن والسلم العالميين، وكانت النتيجة استباحة العراق وتدمير بُناه التحتية ومرافقه وتفكيك جيشه وسرقة آثاره وحرق مكتباته واستهداف تراثه وحضارته. ولم تخرج القوات الأمريكية من العراق، إلا بعد أن أسّست "قاعدة" إرهابية، نسخة طبق الأصل عن "القاعدة" التي أسّستها في أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفياتي سابقاً".

وأضاف الكاتب "الغزو الأمريكي لم يكتفِ بتدمير العراق، بل حوّل هذا البلد في غضون سنوات قليلة إلى ملاذات إرهابية وبؤراً وحشية خطيرة، ولولا إرادة العراقيين التي توحّدت على هدف هزيمة الإرهاب، لكان تنظيم "داعش" الإرهابي المصنّع أمريكياً جعل من العراق "دولة إرهاب" تهدّد الإنسانية جمعاء".

وتابع "في العام 2003، كان العالم واقعاً تحت سطوة القطبية الأحادية، نتيجة اختلال في موازين القوى الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ما سمح للولايات المتحدة أن تنتهك القانون والمواثيق الدولية، وأن تشرّع لنفسها غزو دول وحصار أخرى، وأن تكون هي بمنأى عن الإدانة على أفعالها وجرائمها".

وأردف "منذ غزو العراق كانت العين الأمريكية على سورية لتطويعها وكسرها، وقد جاء الوزير الأمريكي كولن باول لدمشق حاملاً معه ورقة الشروط الشهيرة، فكان ردّ دمشق بالرفض، حيث قال الرئيس بشار الأسد كلمته وصمد. سورية لن تتخلّى عن فلسطين والمقاومة".

وأشار الكاتب إلى أنه "لم يقتصر موقف سورية على رفض شروط كولن باول، بل تطوّر إلى توفير كلّ أشكال الدعم للمقاومة وعلى المستويات كافة، وحين قرّرت أمريكا تطويع سورية وحصارها بالقرار الفتنة رقم 1559، قدّمت سورية كلّ الدعم للمقاومة في لبنان، وهو الدعم الذي مكّنها من الانتصار في حرب تموز 2006. والدعم ذاته ساهم في توفير مقوّمات الصمود للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الحرب الصهيونية على غزة 2008 و 2009".

ومن وجهة نظر الكاتب "منذ بدء الحرب الكونية على سورية، 2011، والولايات المتحدة وحلفاؤها يفبركون الاتهامات لسورية، والاتهام الدائم هو استخدام الأسلحة الكيميائية. ويتصاعد هذا الاتهام مع كلّ إنجاز يحققه الجيش السوري ضدّ الإرهاب، ما يؤكد أنّ أمريكا تستبطن من وراء هذه الاتهام استخدامه ذريعة لتبرير احتلالها مناطق سورية وتهيئتها، لأن تكون قواعد لها وبؤراً إرهابية لتنظيم "داعش" لا سيما أنّ هذا التنظيم يلقى كلّ الدعم والحماية من واشنطن، وهذا ما تؤكّده روسيا والوقائع على الأرض".

وختم الكاتب مقاله "ما هو واضح أنّ الاتهامات الأمريكية لسورية باستخدام الكيماوي تشي بنيات عدوانية، وهذه النيات تترجم بتنفيذ غارات جوية تستهدف القوات السورية وحلفاءها، ما يؤكد أنّ أمريكا هي التي تشعل الحروب وتستهدف الدول بالإخضاع والتقسيم والتفتيت وتهدّد الأمن والسلم الدوليين، غير أنّ موازين القوى الدولية في العام 2018، مختلفة عما كانت عليه في العام 2003. لذا لن تنجح أهداف أمريكا في سورية".