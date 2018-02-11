محكمة يمنية تقضي بإعدام فردين من تنظيم القاعدة

قضت محكمة يمنية في صنعاء اليوم الأحد، بإدانة 12 من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، ومعاقبة اثنين منهم بالإعدام.

© AP Photo/ Hani Mohammed مقتل 9 يمنيين بينهم 5 نساء بغارات لطيران التحالف غربي اليمن

ووفقا لوكالة الأنباء " سبأ " التابعة لأنصار الله، قضت المحكمة الابتدائية الجزائية، بإعدام اثنين من عناصر القاعدة ، هما محمد صالح علي أبو سر العقيلي، وعبد الله على ناجي غالب الحاوري، رميا بالرصاص.

وقضى الحكم بالاكتفاء بمدة الحبس، التي أمضاها العشرة الآخرون في السجن منذ القبض عليهم، والإفراج عنهم، بعد تقديم الضمانات بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات.

وكانت النيابة وجهت للمدانين اتهامات بأنهم خلال الفترة الأولى من كانون ثاني/ يناير 2011، وحتى 20 يناير 2016، اشتركوا في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة للقيام بأعمال إرهابية، شملت الاختطاف والتقطع والنهب والتفجير نتج عنها اختطاف امرأتين أجنبيتين، فرنسية وتونسية، بقصد الحصول على فدية.

وذكرت الوكالة أن المتهمين "قاموا برصد أجانب وشخصيات اجتماعية، وتجار لمحاولة اختطافهم، بالإضافة إلى رصد مواقع عسكرية منها القاعدة الجوية بصنعاء وقاموا برصد سيارات للبنك الدولي"، بحسب قرار الاتهام.

يشار إلى أن تنظيم القاعدة في اليمن، لا يزال ينشط في عدة محافظات، ويقوم بين فترة وأخرى، بتنفيذ العديد من العمليات التي تستهدف القوات العسكرية والأمنية، وتخلف في العادة قتلى وجرحى.