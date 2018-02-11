"أنصار الله" تقصف تجمعات للجيش السعودي في جازان ونجران

شن مسلحو "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، قصفاً مدفعياً وصاروخياً على قطاعي جازان ونجران جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لـوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحي "أنصار الله" قصفوا اليوم الأحد، بصواريخ الكاتيوشا معسكر المخيل التابع للجيش السعودي في قطاع العارضة بجازان.

وأضاف أن "مسلحي "أنصار الله" استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعات عسكرية سعودية في موقع عرعرة بجازان"، مشيراً إلى أن "مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات وتحصينات للجيش السعودي في مواقع الشرفة والشبكة والمخروق الكبير والصغير في قطاع نجران".

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 بعملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الحزم" لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقد أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.