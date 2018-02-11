طيران الإمارات تبرم صفقة بقيمة 16 مليار دولار

وقعت شركة طيران الإمارات، اليوم الأحد، عقدا لشراء ما يصل إلى 36 طائرة ايرباص "A 380" تبلغ قيمتها 16 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

© AFP 2018/ NASSER YOUNES "طيران الإمارات" تستأنف رحلات أوقفتها على بعض المسارات الأمريكية

وفقا لوكالة "رويترز"، جرى الإعلان عن الطلبية الخاصة بشراء 20 طائرة من الطراز ذي الطابقين مع خيار لشراء 16 طائرة إضافية، وأشارت شركة الطيران أن التسليمات ستبدأ في 2020.

وكانت إيرباص قالت في السابق إنها ستوقف إنتاج الطائرة، إذا عجزت عن إبرام الصفقة الضخمة مع طيران الإمارات.

وأوضحت شركة الطيران أنه بجانب توقيع العقد، فإن إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي الذي يزور الإمارات والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات بحثا توسعة الخدمات الجوية بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت طيران الإمارات إلى أن أحدث طلبية تصل بالتزام طيران الإمارات تجاه برنامج الطائرة "A 380" إلى 178 طائرة مضيفة أنها تقيم خيارات بشأن محركات الطائرات الجديدة.