الهند وعمان توقعان اتفاقا في مجال الدفاع واستكشاف الفضاء

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الاثنين، أن الهند وعمان وقعتا حزمة تتألف من ثمانية اتفاقات، بما فيه في مجال الدفاع والصحة واستكشاف الفضاء، وجرى ذلك في إطار زيارة رئيس الوزراء الهندي نارندي مودي، إلى مسقط.

© AFP 2018/ Narinder Nanu صحيفة: الهند وباكستان على حافة الحرب

نيودلهي-. وأفادت الوزارة بأن مودي يخطط لأن يلتقي، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس وزراء عمان لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، أسعد بن طارق آل سعيد، وأيضاً مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد.

كما وكان مودي قد التقى، يوم أمس الأحد، مع سلطان عمان قابوس بن سعيد آل سعيد.

وكانت عمان الدولة الأخيرة بسلسلة زيارات رئيس الوزراء الهندي، في إطار جولته إلى الشرق الأوسط. وقام مودي في وقت سابق بأول زيارة رسمية إلى دولة فلسطين، وزار الإمارات. ومن المخطط لأن يعود اليوم الاثنين إلى نيودلهي.