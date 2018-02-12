الحكم بالإعدام على مسؤول بارز في المعارضة في جنوب السودان

صدر حكم بالإعدام في جنوب السودان على جاتديت داك، المتحدث باسم الزعيم المعارض ريك مشار، في اتهامات بالخيانة والتحريض ضد الحكومة.

© REUTERS/ Erik De Castro القاهرة تعلق على احتجاز السودان مركب صيد مصريا

وكانت السلطات قد قامت بترحيل جيمس جاتديت داك من كينيا إلى جنوب السودان في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 في خطوة اعتبرتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة انتهاكا للقانون الدولي.

وأصدرت محكمة عليا في العاصمة جوبا الحكم بالإعدام على جاتديت اليوم الإثنين فضلا عن حكم بالسجن 21 عاما بتهمة التحريض والتآمر على حكومة الرئيس سيلفا كير.

وقال مونيلواك الور كول المحامي السابق لجاتديت الذي استقال الشهر الماضي احتجاجا على أسلوب التعامل مع القضية، إن الحكم ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ديسمبر/ كانون الأول والذي يدعو إلى إطلاق سراح السجناء والمحتجزين.

وتابع كول "أشعر بخيبة أمل. مثل هذه المحاكمات ليس من المفترض أن تجرى في مثل هذا الوقت"، وفقا لوكالة "رويترز".

ووجهت هذه الاتهامات لجاتديت مع وليام جون إيندلي الذي كان أحد مستشاري مشار وهو من جنوب أفريقيا.

ومن المقرر استئناف محاكمة إيندلي بتهمة التآمر غدا الثلاثاء ومن المتوقع صدور الحكم في نهاية الشهر.

واستقل جنوب السودان عن السودان عام 2011 وانزلق إلى حرب أهلية عام 2013 بعد أشهر من عزل الرئيس سيلفا كير نائبه مشار.

وشهدت الحرب مقتل عشرات الألوف من الأشخاص وفرار نحو ثلث السكان بسبب الصراع.