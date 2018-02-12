تسجيل
21:42 12 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    علم إسرائيل على خلفية مدينة القدس، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    خطوة جديدة تتخذها الولايات المتحدة بشأن نقل سفارتها إلى القدس

    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أدرجت الحكومة الأمريكية، تكلفة نقل مبنى سفارتها في إسرائيل إلى القدس، على رأس ميزانية عام 2019 التي تم تقديمها إلى الكونغرس تمهيدا لمناقشتها وإقرارها، في خطوة جديدة تجاه القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب سابقا.

    واشنطن — سبوتنيك. وذكر التقرير أن "إنشاء مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس سيكون ضمن قائمة الأولويات الرئيسية لوزارة الخارجية، وذلك لتوفير رأس المال في السنة المالية الحالية 2018 والسنة المالية القادمة 2019".

    كما شملت وثيقة الميزانية المقترحة عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرف أكثر من ملياري دولار لدعم المنظمات الدولية، حيث ذكرت الوثيقة أن "الميزانية تطلب تخصيص أكثر من ملياري دولار للمساهمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ووكالاتها التقنية، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، مع الإشارة إلى مواصلة المساءلة والتأكيد على المسؤولية المشتركة بين الدول الأعضاء".

    وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون
    © REUTERS/ MAXIM SHEMETOV
    الخارجية الأمريكية: بناء سفارتنا في القدس على قائمة أولوياتنا في 2019
    وأظهر المقترح الذي تقدم به البيت الأبيض تعليق الدعم الحكومي المباشر لمحطة الفضاء الدولية بحلول عام 2025، وتخصيص مبلغ 150 مليون دولار لدعم برنامج التبادل التجاري في مؤسسة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا).

    وبحسب وثيقة المقترح فإن "الميزانية تقترح وقف الدعم الحكومي المباشر لمحطة الفضاء بحلول عام 2025، وتقديم مبلغ 150 مليون دولار لبدء برنامج من شأنه تشجيع قدرات التنمية التجارية".

    كما طالب الرئيس الأمريكي بحسب المقترح بتخصيص أكثر من 3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل، وذكر أن "3.3 مليار دولار سيتم تخصيصهم لاستمرار تحديث القوات المسلحة الإسرائيلية، كذلك تقديم معدات دفاعية من الولايات المتحدة، تتنوع بين ذخائر ونظم أسلحة متقدمة، ونظم تدريبية".

    في السياق ذاته، طالبت وزارة الدفاع الأمريكية بتخصيص مبلغ 1.4 مليار دولار في ميزانية عام 2019 لتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية والمعارضة السورية.

    وقال مسؤولون في البنتاغون خلال إفادة صحافية اليوم الإثنين: "هناك 15.3 مليار دولار لدعم العمليات الجارية لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، ويشمل ذلك 1.4 مليار دولار لتمويل المعارضة السورية، وقوات الأمن العراقية".

    هذا وستبدأ السنة المالية لعام 2019، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018. ويتعلق الأمر باقتراح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سينظر فيه الكونغرس.

    انظر أيضا:

    ترامب: دول خليجية تؤيد قرار القدس... والسعودية قطعت شوطا طويلا
    إسرائيل تقرر تمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في القدس
    قرقاش: القدس الشريف من أهم ما يشغلنا
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, القدس, السفارة الأمريكية في إسرائيل, ترامب, الكونغرس, أمريكا, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الروسية يوليا بيلوروكوفا (رياضة التزلج على الثلج)
    جميلات روسيا في أولمبياد كوريا الجنوبية
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك