خطوة جديدة تتخذها الولايات المتحدة بشأن نقل سفارتها إلى القدس

أدرجت الحكومة الأمريكية، تكلفة نقل مبنى سفارتها في إسرائيل إلى القدس، على رأس ميزانية عام 2019 التي تم تقديمها إلى الكونغرس تمهيدا لمناقشتها وإقرارها، في خطوة جديدة تجاه القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب سابقا.

واشنطن — سبوتنيك. وذكر التقرير أن "إنشاء مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس سيكون ضمن قائمة الأولويات الرئيسية لوزارة الخارجية، وذلك لتوفير رأس المال في السنة المالية الحالية 2018 والسنة المالية القادمة 2019".

كما شملت وثيقة الميزانية المقترحة عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرف أكثر من ملياري دولار لدعم المنظمات الدولية، حيث ذكرت الوثيقة أن "الميزانية تطلب تخصيص أكثر من ملياري دولار للمساهمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ووكالاتها التقنية، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، مع الإشارة إلى مواصلة المساءلة والتأكيد على المسؤولية المشتركة بين الدول الأعضاء".

© REUTERS/ MAXIM SHEMETOV الخارجية الأمريكية: بناء سفارتنا في القدس على قائمة أولوياتنا في 2019

وأظهر المقترح الذي تقدم به البيت الأبيض تعليق الدعم الحكومي المباشر لمحطة الفضاء الدولية بحلول عام 2025، وتخصيص مبلغ 150 مليون دولار لدعم برنامج التبادل التجاري في مؤسسة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا).

وبحسب وثيقة المقترح فإن "الميزانية تقترح وقف الدعم الحكومي المباشر لمحطة الفضاء بحلول عام 2025، وتقديم مبلغ 150 مليون دولار لبدء برنامج من شأنه تشجيع قدرات التنمية التجارية".

كما طالب الرئيس الأمريكي بحسب المقترح بتخصيص أكثر من 3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل، وذكر أن "3.3 مليار دولار سيتم تخصيصهم لاستمرار تحديث القوات المسلحة الإسرائيلية، كذلك تقديم معدات دفاعية من الولايات المتحدة، تتنوع بين ذخائر ونظم أسلحة متقدمة، ونظم تدريبية".

في السياق ذاته، طالبت وزارة الدفاع الأمريكية بتخصيص مبلغ 1.4 مليار دولار في ميزانية عام 2019 لتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية والمعارضة السورية.

وقال مسؤولون في البنتاغون خلال إفادة صحافية اليوم الإثنين: "هناك 15.3 مليار دولار لدعم العمليات الجارية لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، ويشمل ذلك 1.4 مليار دولار لتمويل المعارضة السورية، وقوات الأمن العراقية".

هذا وستبدأ السنة المالية لعام 2019، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018. ويتعلق الأمر باقتراح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سينظر فيه الكونغرس.