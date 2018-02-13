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00:48 13 فبراير/ شباط 2018
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    اليمن

    قوات الرئيس هادي تتقدم في تعز ولحج

    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    حققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف تقدما، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط، خلال المواجهات الدائرة مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ومحافظة لحج جنوب اليمن.

    جندي من أنصار الله
    MOHAMED AL-SAYAGHI
    "أنصار الله" يشنون هجوما على قوات هادي في محافظة الجوف الحدودية
    صنعاء — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن نائب المتحدث باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر:

    استعادت قوات الرئيس هادي، يوم الاثنين 12 فبراير، السيطرة على مدرسة ومستوصف الشرف في الكريفة وتبة العصيد وبقية محيط الكريفة والشرف والمجمع ومنطقة الفراوش الاستراتيجية المطلة على خط الزيلعي وعبدان وتبة ذري في مديرية صبر الموادم، عقب هجوم واسع للقوات الحكومية مسنودا بغطاء جوي مكثف من طيران التحالف على مواقع مسلحي "أنصار الله".

    وأضاف، أن الجيش اليمني يواصل التقدم باتجاه قرية حفر في صبر الموادم، وأن طيران التحالف قصف بغارات تعزيزات لمسلحي "أنصار الله" أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وإعطاب آليات، مشيرا إلى تقدم تحرزه قوات الرئيس هادي باتجاه عزلة العدنة وباتجاه تبتي المقرمي والجعشا شرق تعز.

    يأتي ذلك عقب استعادة الجيش اليمني السيطرة على تباب الشجرة والخلل على الطريق الرابط بين دمنة خدير في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ، لافتا إلى أن طيران التحالف أعطب 3 آليات للحوثيين شرق صبر باتجاه الأقروض ومنطقة الشقب.

    في السياق، لقي 9 من مسلحي "أنصار الله" مصرعهم وأصيب آخرون بهجوم للجيش اليمني في مديرية الصلو، ووفقا لمصدر عسكري شنت قوات الرئيس هادي هجوما على مواقع لـ "أنصار الله" في مدرسة النجاح في نقيل الصلو، ما أدى إلى مصرع 9 من المسلحين وتدمير آلية.

    واستهدفت غارات لطيران التحالف تعزيزات لمسلحي "أنصار الله" أسفل نقيل الصلو، أسفرت عن إعطاب 3 آليات، في الأثناء، نفى مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" تحقيق الجيش اليمني أي تقدم في مديرية صبر الموادم.

    مؤكدا أن مسلحي "أنصار الله" صدوا زحفا لقوات الرئيس هادي شرق جبل صبر، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها، كما أعطبوا معدل عيار 23 ملم بقصف مدفعي، إلى ذلك، تمكن الجيش اليمني من استعادة السيطرة على مواقع جديدة من قبضة مسلحي "أنصار الله" في محافظة لحج جنوب اليمن.

    وأبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في محافظة لحج، بأن الجيش سيطر على قرى الهشمة وحمالة وزيق في منطقة كرش بمديرية القبيطة، اثر مواجهات عنيفة خلفت قتلى وجرحى من الطرفين، وهو ما نفاه مصدر ميداني في "أنصار الله" لـ"سبوتنيك"، مشيرا إلى أن مسلحي الجماعة صدوا 3 محاولات تقدم للجيش اليمني باتجاه موقع شيفان والتباب المجاورة له في منطقة كرش، وكبدوا القوات الحكومية قتلى وجرحى بينهم قيادات، كما أحرقوا مخزن أسلحة بقصف مدفعي.

    على صعيد آخر، لقي 3 من قوات الرئيس هادي مصرعهم بقصف صاروخي لمسلحي "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

    وذكر مصدر عسكري في البيضاء، أن 3 جنود لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بإطلاق مسلحي "أنصار الله" صاروخا مضادا للدروع نوع كورنت من مواقعهم في أعلى عقبة القنذع في مديرية نعمان، على عربة لقوات اللواء 19 مشاة التابع للجيش اليمني أسفل العقبة، ما أدى إلى مقتل 3 جنود هم: أحمد عبدالله العمري، وسعيد حسين الشني، وتوفيق عبدالله عوانه.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    آليات عسكرية, غارات, تقدم القوات, التحالف, جماعة أنصار الله الحوثي, قوات هادي, عبد ربه منصور هادي, تعز, اليمن
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