طارق صالح يدعو مختلف الأطراف إلى تفاهمات لمواجهة "أنصار الله"

علق مصدر مقرب من طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، على إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في محافظة عدن جنوب اليمن، دعمه إعداد قوات شمالية لاستعادة العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

صنعاء — سبوتنيك . ونقلت وكالة "خبر" المقربة من حزب المؤتمر الشعبي العام، عن مصدر مقرب من العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، ما وصفه بـ"الخطاب السياسي المتقدم" للواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لدعم "جهود التحالف العربي وكل من يتحالفون معه من أجل تحرير العاصمة صنعاء وكل المحافظات الشمالية من الحوثيين".

وعبر المصدر عن التفهم "للمخاوف الأمنية والسياسية لكل الأطراف، التي استعادت مناطقها من سيطرة الحوثي، بعد صراعات مريرة سواء المسلحة أو صراعات التحريض الإعلامي، التي عاشتها كل المناطق وخاصة المحافظات الجنوبية خصوصا في الماضي البعيد والقريب".

وعبر المصدر، عن أمله في أن تتوصل كافة الأطراف والقيادات في الجبهات بمختلف مسمياتها وانتماءاتها المناطقية والسياسية إلى تفاهمات أمنية تخدم هدفا مشتركاً متمثلا في مواجهة جماعة الحوثيين.

متمنياً، أن تحذو كل الأطراف اليمنية حذو المجلس الانتقالي الجنوبي، سواء بدعم المقاومة الوطنية لمواجهة الحوثيين، أو في التعبير عن المخاوف والمطالب السياسية المحلية والإقليمية التي سببتها أخطاء الجميع.

داعيا السياسيين في الحكومة وكافة الأطراف والأحزاب إلى "الاستماع لبعضهم والتوصل لحلول ومعالجات تقدر تضحيات المقاتلين في كل الجبهات، وأولها جبهة الجنوب، الذي يقاتل أبناؤه في كل المناطق اليمنية".

وطالب المصدر، الإعلاميين بـ"التوقف عن خدمة جماعة الحوثيين بالكف عن إثارة الصراعات والمخاوف وتوزيع الاتهامات المجافية للحقائق، والتي تحمل هذا الطرف أو ذاك أخطاء ربما أنهم لم يكونوا طرفا فيها"، وأضاف:

فلنترك الماضي للتاريخ يحاسبنا جميعا بإنصاف وموضوعية، أما الآن فإن كل ما يخدم الحوثي لا يكرس إلا خدمة الحوثي ويمنح هذه العصابة عوامل قوتها.

وأثار وصول العميد طارق صالح، إلى عدن عقب تمكنه من الخروج من صنعاء، خلافات وتوترا بين الأطراف الموالية للرئيس هادي خاصة وأن الإمارات أعلنت عن دعمه بقوات للمشاركة في معركة استعادة الشرعية، وذلك عقب مغادرته العاصمة صنعاء، التي شهدت مواجهات دامية بين قوات موالية لعلي عبدالله صالح بقيادته ومسلحي "أنصار الله" انتهت بمقتل عمه ومعه الأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف الزوكا.