رئيس الحكومة العراقية يزور الكويت من أجل إعادة الإعمار

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي سيتوجه إلى الكويت لإلقاء كلمة في مؤتمر إعادة إعمار العراق.

© Sputnik. Pavel Gerasimov برلماني: حجم الوفد العراقي لمؤتمر إعادة الإعمار بالكويت يثير الاستغراب

وأوضح الحديثي أن رئيس الحكومة حيدر العبادي سيلقي كلمة العراق في مؤتمر الكويت، يوم غد الأربعاء، في اجتماع الوفود الحكومية.

وعن وقت توجه رئيس الحكومة إلى الكويت، نوه الحديثي إلى أنه لم يحدد بعد، متداركا، لكنه سيكون حاضرا غدا.

وكشف الحديثي عن اجتماع بين وزراء خارجية دول التحالف، على هامش مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت، يشارك فيه وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري الذي توجه صباح اليوم إلى العاصمة الكويتية.

وبدأ، يوم أمس الاثنين 12 فبراير/ شباط، اجتماع الخبراء في مؤتمر الكويت للمانحين لدعم إعادة إعمار العراق، بمناقشة دور مؤسسات التمويل في إعادة الإعمار بمشاركة أمين عام مجلس الوزراء العراقي، مهدي العلاق، ومدير عام الصندوق العربي للإنماء، عبد اللطيف الحمد.

وكان العراق قد أعلن عن أمله في جمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار، من خلال المؤتمر، وذلك لدعم القطاع السكني المتضرر بشكل كبير، وأيضاً قطاعات النفط، والاتصالات، والصناعات، والخدمات الأساسية.