نشاط "غير اعتيادي" لأمير قطر والشيخة موزا في قلب الدوحة (صور وفيديو)

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، احتفالاً باليوم الرياضي للبلاد، والذي يوافق ثاني ثلاثاء من شهر فبراير/ شباط من كل عام.

وشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بفعاليات "اليوم الرياضي"، من خلال ممارسة رياضة "ركوب الدراجات الهوائية"، وتداولت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمير القطري، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.

​أمير #قطر بين ابناء شعبه يمارس الرياضة في #اليوم_الرياضي_للدوله فهنيأ لقطر أميرها الشيخ #تميم وحفظه الله pic.twitter.com/b72l0zOrmF

— سليمان باشا (@slymanbbbb) February 13, 2018

وأضافت الصحيفة أن الشيخة موزا بنت ناصر والدة الأمير تميم مارست رياضة المشي، مع ابناء الشعب القطري من مواطنين ومقيمين في أكسجين بارك في المدينة التعليمية، وذلك تشجيعاً منها على ممارسة الرياضة.

مشاركة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في فعاليات #اليوم_الرياضي_للدولة 🇶🇦❤️ pic.twitter.com/9tlsSH9mjQ — خالد جاسم (@khalidjassem74) February 13, 2018

كما شارك رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء في فعاليات رياضية بأحد الأندية، بالإضافة إلى وزير الثقافة والرياضة والذي شارك في إحدى مباريات كرة الطائرة.

مشاركة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في فعاليات #اليوم_الرياضي_للدولة 🇶🇦 pic.twitter.com/by3GWflSla — خالد جاسم (@khalidjassem74) February 13, 2018

وتشمل الفعاليات هذا العام، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" مختلف الرياضات منها ركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكوندو وعروض الدفاع عن النفس والكرة الطائرة الشاطئية ومسابقات رياضية مائية وغير ذلك.

وتعتبر قطر أول دولة تحتفل بتنظيم اليوم الرياضي على مستوى المنطقة والعالم، حيث تعد بهذا اليوم، وتجعله عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وبدأت بعض الدول لاحقا في تنظيم يوم رياضي، نظراً لأهميته للفرد والمجتمع، وتتحول الدوحة في اليوم الرياضي إلى مدينة رياضية كبيرة، عبر إقامة فعاليات رياضية مختلفة في شتى الأندية والملاعب والحدائق.