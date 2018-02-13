السيسي يلتقي مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية

© Sputnik. Vitaliy Timkiv التبادل التجاري بين مصر وروسيا يرتفع في 2017 بنسبة 59 في المائة

القاهرة — سبوتنيك. وبحث الطرفان سبل التعاون الأمني بين القاهرة وموسكو، إضافة إلى الأزمات القائمة في الشرق الأوسط، وكيفية الوصول لتسويات لها.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي أن "السيسي استقبل اليوم سيرغي ناريشيكن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، بحضور القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة".

وبحسب البيان "تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلا عن بحث الأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تبادل وجهات النظر حول كيفية التوصل لتسويات لهذه الأزمات، في ضوء موقف مصر الثابت بضرورة دعم الحلول السياسية، واحترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، بما يصون مؤسساتها وينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مصالحها العليا".