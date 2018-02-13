قيادي في "فتح": السلطة الفلسطينية لا تملك القوة للرد على التعسف الإسرائيلي

ولفت أبو شنب إلى أن اليمين المتطرف يتحكم في السياسة الإسرائيلية، وفي قرار السلام مع الفلسطينيين والعرب، مشيرا إلى أن سياسة الحكومات الإسرائيلية في آخر 15 عاما هي منع أية إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام".
وألمح القيادي في حركة "فتح"، إلى أن السلطة الفلسطينية تقصد بتصريحاتها حول ضم المستوطنات أنه أمر غير مقبول وأن كل الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وغير معترف بها، مشيرا إلى أنها ستعمل مع الأطراف الدولية لمنع القبول بهذه الإجراءات.
وأضاف: "من الصعب أن تقوم السلطة بإجراءات على الأرض لأنها ليست صاحبة قوة مؤثرة مقارنة بالقوة الإسرائيلية التعسفية".
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