قيادي في "فتح": السلطة الفلسطينية لا تملك القوة للرد على التعسف الإسرائيلي

قال السفير حازم أبو شنب، القيادي في حركة "فتح"، إن ضم أراضي الضفة إلى إسرائيل يعني التنصل من أية عملية سياسية في المنطقة.

© REUTERS/ AMMAR AWAD أبو شنب: لن نسمح باختراق السيادة الفلسطينية على القدس

وأضاف أبو شنب في مقابلة مع برنامج "ملفات ساخنة" الذي يذاع على أثير راديو "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط،: "ضم أراضي الضفة إلى إسرائيل يعني سرقة مزيد من الأراضي والتنصل من أية عملية سياسية يمكن أن تحدث في المنطقة"، مضيفا: "هذا الأمر يعني إنهاء حل الدولتين الذي يمكن على أساسه أن تقوم دولة فلسطين إلى جانب الدولة الإسرائيلية".

ولفت أبو شنب إلى أن اليمين المتطرف يتحكم في السياسة الإسرائيلية، وفي قرار السلام مع الفلسطينيين والعرب، مشيرا إلى أن سياسة الحكومات الإسرائيلية في آخر 15 عاما هي منع أية إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام".

وألمح القيادي في حركة "فتح"، إلى أن السلطة الفلسطينية تقصد بتصريحاتها حول ضم المستوطنات أنه أمر غير مقبول وأن كل الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وغير معترف بها، مشيرا إلى أنها ستعمل مع الأطراف الدولية لمنع القبول بهذه الإجراءات.

وأضاف: "من الصعب أن تقوم السلطة بإجراءات على الأرض لأنها ليست صاحبة قوة مؤثرة مقارنة بالقوة الإسرائيلية التعسفية".