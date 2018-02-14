أمير سعودي يبيع قصرا بـ36 مليون دولار في مبنى ترامب

وقال موقع "ذا ريل ديل" إن الأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود باع القصر الموجود في مبنى" 240 ريفرسايد" الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل 36 مليون دولار بعد طرحه في السوق مقابل 75 مليون دولار مرة سابقة في عام 2012. وتم تخفيض السعر في البداية إلى 48 مليون دولار في عام 2015، وفقا لـ"ذا ريل ديل" وهي شركة متخصصة في أسواق العقارات الأمريكية.

Saudi prince’s Trump Place triplex sells for $36M https://t.co/oudVR9nb82 — Candace Taylor (@CandaceETaylor) February 9, 2018

​وذكر الموقع أن الأمير نواف، البالغ من العمر 32 عاما، كان قد اشترى في عام 2007 أول وحدة من ثماني وحدات في المبنى مقابل 1.65 مليون دولار. وسرعان ما اشترى 7 وحدات أخرى في المبنى بحوالي 25 مليون دولار.