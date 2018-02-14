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    فلسطيني يحمل إطارا مشتعلا خلال المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    شعث: قدمنا ملفاتنا لـ"الجنائية الدولية" لملاحقة إسرائيليين وكذلك ملف الاستيطان

    © REUTERS/ Mussa Qawasma
    العالم العربي
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    صرح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية، نبيل شعث، اليوم الأربعاء، بأن الطرف الفلسطيني قدم ملفاته للجنائية الدولية بما فيها ملف الاستيطان ويجري بحث هذه الملفات حاليا في المحكمة الدولية.

    وزير الخارجية الفلسطيني السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول العلاقات الخارجية الدكتور نبيل شعث
    © AFP 2018/ FABRICE COFFRINI
    شعث: فلسطين لا تعارض اعتراف روسيا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل والشرقية عاصمة لفلسطين
    موسكو — سبوتنيك. وقال شعث في لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك" وردا عن سؤال بهذا الشأن: "قدم الطرف الفلسطيني ملفات للجنائية الدولية حول جرائم قام بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك ملف الاستيطان ويجري حاليا دراسة هذه الملفات من قبل المحكمة الدولية".

    مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية مستعدة في نهاية المطاف مع استمرار التعنت الإسرائيلي وسياسة الاستيطان وتجاهل القرارات الدولية لحل السلطة الوطنية الفلسطينية والتخلي لإسرائيل عن مسؤولية إدارة الأراضي الفلسطينية كسلطة احتلال.

    وقال شعث في رده عن سؤال بهذا الخصوص: "أعلنا قبل ذلك ونعلنها اليوم أنه مع استمرار إسرائيل لتجاهلها القرارات الدولية وسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، نحن على استعداد لحل السلطة الوطنية الفلسطينية والتخلي عن إدارة الأراضي الفلسطينية لإسرائيل".

    منوها في هذا الصدد إلى أن ذلك سيحمل إسرائيل نفقات، ندفعها نحن الآن، بما فيها وعلى الأمن والصحة والتعليم والبنى التحتية.

    وأشار شعث إلى أن المقاومة الشعبية السلمية من جانب الفلسطينيين لا رجعة عنها وكذلك المقاطعة الاقتصادية حتى انصياع إسرائيل لمتطلبات الحل السلمي العادل للصراع وفق قوانين الشرعية الدولية وعلى رأسها وقف الاستيطان.

    وقال في هذا الشأن:

    "نحن أعلنا أننا سنقاوم بالطرق السلمية إجراءات الاحتلال وسياساته التوسعية والقمعية وهذا القرار، بما فيها المقاطعة الاقتصادية، لا رجعة عنه حتى انصياع إسرائيل لمتطلبات السلام العادل ووقف سياساتها التوسعية والاستيطان وانتهاك الاتفاقات الدولية".

    هذا ويقوم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حاليا، يرافقه وفد قيادي كبير، بزيارة إلى موسكو، حيث اجتمع يوم أول أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأطلعه على التطورات التي تعيشها المنطقة وتحديدا بعد تصريح الرئيس الأمريكي ترامب حول القدس، وبحث معه إيجاد آلية دولية جديدة تلعب روسيا فيها دورا محوريا للإشراف على التسوية السياسية بين فلسطين وإسرائيل.

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