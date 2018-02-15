الجيش الليبي يشن هجمات على موقع للإرهابيين في درنة

شنت قوات الجيش التابعة للقوات الليبية المسلحة، هجمات على موقع لجماعات إرهابية في مدينة درنة الليبية شرق البلاد، مشيرة إلى استهداف سيارتين مسلحتين لهما.

© Sputnik. Mahmoud Turkia سياسي ليبي يكشف التحديات التي تواجه تحرير مدينة درنة

بنغازي — سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان رسمي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "غرفة عمليات عمر المختار أكدت على استهداف موقع للعصابات الإرهابية على مشارف مدينة درنة "، مشيراً إلى أن الإصابة كانت مباشرة نتج عنها تدمير الموقع بالكامل وسيارتين مسلحتين".

وقد حذرت غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة أهالي مدينة درنة وضواحيها بضرورة الابتعاد عن التجمعات والمواقع التي تتواجد بها المجموعات الإرهابية وإلا سوف يكونون هدفاً مشروعاً للقوات الليبية المسلحة".

وكشف مصدر مسؤول بالحكومة الليبية المؤقتة في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن هناك خطة عسكرية جديدة للجيش الليبي لدخول مدينة درنة الليبية شرق البلاد، وأشار إلى أن غرفة عمليات عمر المختار تحذر المواطنين من الاقتراب على تجمعات ومواقع المجموعات الإرهابية.