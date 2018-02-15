الجيش المصري: نتابع المشهد العربي... وإرهابيون ينتقلون من سوريا والعراق

قالت القوات المسلحة المصرية إنها "تتابع المشهد العربي، وانتقال عناصر الإرهابيين من سوريا والعراق، واتصال عناصر من ليبيا عبر الحدود الغربية بسيناء".

القاهرة — سبوتنيك . وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي تدمير 137 هدفاً منذ بدء انطلاق عمليات سيناء 2018 التي ينفذها الجيش المصري بالتعاون مع قوات وزارة الداخلية.

وقال الرفاعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "تم تدمير 137 هدفا والقضاء على 53 إرهابيا وتدمير 387 وكر وخزن للإرهابيين"، مشيرا إلى أن "العمليات الجارية ليست في سيناء فقط ولكن في كافة المحاور الاستراتيجية وفي الدلتا والصحراء الغربية".

وأضاف "مستمرون في مجابهة الأنفاق باستخدام كافة الوسائل التكنولوجية ودمرنا أكثر من 3000 فتحة نفق".

كما لفت "نتابع المشهد العربي وانتقال العناصر الإرهابية من سوريا والعراق وكانت تخطط لخلق بؤرة إرهابية جديدة في سيناء واتصال عناصر من ليبيا عبر الحدود الغربية بسيناء".