شاهد... كمية ضخمة من المخدرات في السعودية

يذكر أن عقوبة تهريب المخدرات في السعودية تصل إلى الإعدام.
وبحسب جريدة المدينة، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء الماضي 7 فبراير/ شباط، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل بمهرب كمية من الكوكايين بمنطقة المدينة المنورة.
وأكدت وزارة الداخلية حرص الحكومة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها.
شاهد.. إحباط تهريب حبوب مخدرة قادمة من #لبنان و #سوريا لـ #ميناء_جدة_الإسلامي— صحيفة المدينة (@Almadinanews) February 15, 2018
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