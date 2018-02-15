شاهد... كمية ضخمة من المخدرات في السعودية

نشر حساب جريدة "المدينة" السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر كمية كبيرة جدًا من المخدرات.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER إبطال عمل سحري قبل دخوله السعودية من دولة خارجية

وبحسب الجريدة السعودية، فإن هذه الكمية كانت في طريقها إلى الدخول إلى المملكة العربية العربية السعودية، حيث كانت قادمة من لبنان وسوريا إلى ميناء جدة الإسلامي، لكن السلطات أحبطت محاولة تهريبها إلى داخل البلاد.

يذكر أن عقوبة تهريب المخدرات في السعودية تصل إلى الإعدام.

وبحسب جريدة المدينة، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء الماضي 7 فبراير/ شباط، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل بمهرب كمية من الكوكايين بمنطقة المدينة المنورة.

وأكدت وزارة الداخلية حرص الحكومة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها.

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