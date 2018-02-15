مقتل 5 جنود سعوديين برصاص قناصة "أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك . أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن وحدة القناصة التابعة لـ"أنصار الله" قتلت اليوم الخميس، 5 جنود سعوديين في قرية قمر بجازان.

وأضافت، أن مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات للجيش السعودي في طلعة رجلاء بقطاع نجران.

وكانت صحيفتا "عكاظ" و"الوئام" السعوديتان أكدتا تشييع جثامين 3 جنود في الجيش السعودي، قتلوا خلال مواجهات حدودية مع مسلحي "أنصار الله"، وهم الرقيب أحمد بن قادري عياشي مجرشي، العريف منير بن محمد علي هزازي، العريف عبد العزيز بن جمعان حنش الزهيري الغامدي.