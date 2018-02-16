وحدات حماية الشعب ترحب بدفاع الجيش السوري في عفرين

وحول الشروط مشاركة الجيش السوري، أوضح حدّو "نحن قوة عسكرية وبعيدون عن التفاصيل السياسية لدينا خطوطا عريضة عامة ولا نتدخل في التفاصيل"، لافتا أن الحوار بين الطرفين لم ينقطع، ومضيفاً "نحن نتمنى أن نرى الجيش السوري يقاتل الجيش التركي والدفاعات الجوية السورية تسقط الطائرات التركية المعادية. الأجواء إيجابية وليس لدينا أي فيتو أو اعتراض كوحدات حماية ونتمنى أن نشعر بذات الفرحة التي فرحناها لإسقاط الطائرة الإسرائيلية من قبل الدفاعات الجوية السورية".
وكان مصدر أمني سوري أفاد، الأمس، لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية، والقوات الكردية شمال سوريا بنشر قوات من الجيش السوري في عفرين، وذلك خلال الأيام المقبلة.
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