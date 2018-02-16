وحدات حماية الشعب ترحب بدفاع الجيش السوري في عفرين

أعلن المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردي، ريزان حدو، عن ترحيبه بقيام الجيش السوري بالدفاع عن عفرين من الهجوم التركي، لافتاً إلى أن الوحدات لا يمكن أن تمنع أي سوري من الدفاع عن عفرين.

© Sputnik. Morad Saeed واشنطن ليست على علم بإمكانية دخول الجيش السوري إلى عفرين

دمشق-. وقال حدو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، حول حقيقة دعوة الجيش السوري للدفاع عن عفرين، "نؤمن بأن عفرين مدينة سورية ولا يحق لنا أن نمنع أي سوري من الدفاع عنها، والجيش السوري مرحب به، والدفاع عن عفرين هو واجب وشرف لكل مواطن سوري"، موضحاً أن من يدافع عن سوريا "لا يحتاج إلى إذن أو موافقة منا، ولا يحتاج إلى دعوة".

وحول الشروط مشاركة الجيش السوري، أوضح حدّو "نحن قوة عسكرية وبعيدون عن التفاصيل السياسية لدينا خطوطا عريضة عامة ولا نتدخل في التفاصيل"، لافتا أن الحوار بين الطرفين لم ينقطع، ومضيفاً "نحن نتمنى أن نرى الجيش السوري يقاتل الجيش التركي والدفاعات الجوية السورية تسقط الطائرات التركية المعادية. الأجواء إيجابية وليس لدينا أي فيتو أو اعتراض كوحدات حماية ونتمنى أن نشعر بذات الفرحة التي فرحناها لإسقاط الطائرة الإسرائيلية من قبل الدفاعات الجوية السورية".

وكان مصدر أمني سوري أفاد، الأمس، لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية، والقوات الكردية شمال سوريا بنشر قوات من الجيش السوري في عفرين، وذلك خلال الأيام المقبلة.