نصر الله: إسرائيل تستغل وجود إدارة ترامب للدفع بصراع النفط والغاز

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن الخلاف القائم حول الحدود البحرية والبرية بين إسرائيل ولبنان يرجع لوجود الإدارة الأمريكية الحالية.

© AFP 2018/ Patrick BAZ نصر الله يدعو العرب لإعلان التراجع عن عملية السلام مع إسرائيل

بيروت — سبوتنيك . وقال نصر الله، في كلمة متلفزة اليوم الجمعة، "الذي أعطى دفعا قويا لهذا الصراع في هذه المرحلة هو وجود إدارة ترامب وجشعها المادي"، مشيرا أن "إسرائيل تحاول استغلال وجود إدارة ترامب والوهن العربي للحصول على قرار بضم الجولان لأسباب نفطية".

وأضاف "جاهزون لتوقيف محطات استخراج النفط الإسرائيلية خلال ساعتين إذا اتخذ مجلس الدفاع اللبناني القرار". وأن "الثروة النفطية الموجودة بالجنوب هي للبنانيين جميعاً"

وبخصوص قرار التصدّي للطائرات الإسرائيلية الذي اتخذته الحكومة السورية، قال نصر الله "هذا القرار هو حصراً من حق القيادة السورية".

ولفت نصر الله إلى أن "إسقاط الطائرة الإسرائيلية الأسبوع الماضي يعتبر إنجاز عسكري نوعي كبير جدا".