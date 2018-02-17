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15:19 17 فبراير/ شباط 2018
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    حيدر العبادي

    العبادي وستولتنبرغ يبحثان استمرار دعم الناتو للعراق وتقوية مؤسساته

    © AFP 2018/ Haidar Mohammed Ali
    العالم العربي
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    بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ أهمية استمرار الحلف في دعم العراق وتقوية مؤسساته، وتدريب الشرطة العراقية.

    القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان لرئاسة الوزراء العراقية، اليوم السبت، إن العبادي التقى ستولتنبرغ على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، متابعا "جرى بحث أهمية الاستمرار بدعم العراق وتعزيز وتقوية مؤسساته، وتلبية متطلبات إعادة الاستقرار، والعمل على إنهاء بقايا "داعش" في المنطقة ومحاربة الإرهاب، وتدريب الشرطة العراقية، بما يعزز السلم المجتمعي".

    أحداث مقدونيا
    © REUTERS/ Marko Djurica
    المتظاهرون في مقدونيا يحرقون علم الناتو تزامنا مع زيارة ستولتنبرغ

    وأضاف البيان أن ستولتنبرغ "هنأ العبادي بالنصر الذي تحقق على "داعش" وبوضوح رؤيته في قيادة العراق"، لافتا إلى أنه "أعرب عن تقديره وإعجابه ببسالة العراقيين".

    وكان ستولتنبرغ أعلن في مؤتمر صحفي، قبيل انعقاد اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف الناتو، الثلاثاء الماضي، أن الحلف "قرر استكمال عمليات التدريب في العراق لأننا لسنا ببعيدين عن الحرب ضد الإرهاب والقتال هناك"، مضيفا "نحن بكل تأكيد نسعى لإرساء الاستقرار في العراق، وسنواصل دعمه حتى يصبح دولة مستقرة".

    وأوضح ستولتنبرغ "أتوقع أن تزيد مساعدة الناتو في العراق، نبحث إنشاء أكاديميات ومدارس عسكرية، وبعض الأمور الأخرى التي يمكن أن ندعم العراق من خلالها".

    الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
    © Sputnik. Alexey Vitvitsky
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    وكان الجانبان بحثا خلال اتصال هاتفي في 23 كانون الثاني/يناير الماضي "زيادة وتسريع تدريب القوات العراقية بمختلف صنوفها، فضلا عن تطوير المنهج التعليمي العسكري الجديد ليشمل المشاة والاستخبارات وغيرها من الصنوف مع بناء قدرات وزارة الدفاع".

    وكان رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، بيتر بافل، أعلن أن الحلف يعتزم زيادة مساعدته للعراق لتعزيز قدرته الدفاعية وتدريب أفراد قواته، استنادا إلى الشروط الخاصة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة والحكومة العراقية. مضيفا أن الجهود ستتركز على التدريب والمساعدة في تعزيز القدرة الدفاعية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, الناتو, حيدر العبادي, الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ, العراق
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